'The New York Times' saca los colores a España al destapar una realidad que algunos no quieren ver

El prestigioso diario estadounidense The New York Times ha dedicado un amplío reportaje para mostrar lo que llama las “otras víctimas del Covid en España: los casos de cáncer que no están siendo detectados”.

El periódico explica que han empezado a surgir demandas contra un sistema de atención médica que, centrado en la lucha contra la pandemia, ha descuidado otras afecciones graves. Los médicos, prosigue el artículo, advierten de que un número creciente de cánceres y otras enfermedades graves no se detectan, lo que podría terminar costando muchas más vidas.

En este sentido, The New York Times apunta que solo en Burgos ya se han presentado varias demandas, aunque subraya que, a diferencia de otros países, el gobierno de España no informa cuántas demandas médicas se presentan cada año.

“Algunas demandas acusan a los médicos de negarse a ver a los pacientes en persona. Pero otros afirman que los médicos se apresuraron a sacar conclusiones equivocadas o no querían tocar a los pacientes para examinarlos debido al riesgo de contraer Covid-19”, se asegura en el artículo, que de inmediato añade que los sanitarios argumentan que están completamente sobrecargados de trabajo.

Al hilo de esto, el periódico destaca que los médicos españoles dicen que la crisis ha dejado al descubierto debilidades particulares en el sistema de salud del país y recoge las palabras del popular doctor César Carballo: “En España, llevamos mucho tiempo orgullosos de habernos convertido en los mejores del mundo en especialidades como los trasplantes, pero esta pandemia ahora también nos está haciendo darnos cuenta de cuánto hemos descuidado nuestra atención primaria”.

El mismo experto subraya que miles de profesionales españoles se han ido a trabajar al extranjero y The New York Times señala que la escasez de personal ha sido especialmente preocupante en lugares como Madrid.

“La líder de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha estado construyendo un nuevo hospital. Pero ella está luchando por encontrar profesionales de la salud que trabajen en él en un momento en que los sindicatos de la salud están expresando su descontento con fuerza”, añade antes de recordar que el mes pasado los médicos españoles realizaron una huelga a nivel nacional para protestar por sus condiciones laborales.

Además, el diario estadounidense destaca que, aunque los médicos y enfermeras se enfrentan a la segunda ola con mejores equipos de protección que en la primavera, su moral parece estar más baja.