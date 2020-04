'The New York Times' se fija en el Valencia como ejemplo de buena gestión en la crisis del coronavirus

Quality Sport Images via Getty Images

El prestigioso diario estadounidense The New York Times se fijó este martes en el Valencia como ejemplo de anticipación al coronavirus y en la figura de su presidente, Anil Murthy.

El artículo empieza contando que el 29 de febrero el directivo ya prohibió a su hijo de 13 años, Adytia, ir al partido entre el Valencia y el Betis en Mestalla. Días más tarde, se convirtió en el primer club de fútbol en España en aislarse completamente. Señala que impusieron que no podía haber contacto de jugadores con la afición, que se prohibieron las entrevistas y los empleados no esenciales no podían ir al estadio.

The New York Times recuerda que todas esas actuaciones hicieron que el club recibiera críticas por lo que “consideraban una reacción exagerada a una misteriosa enfermedad que se había transmitido a Europa desde Asia”. Sin embargo, el hecho de que Murthy hablará con familiares y amigos de Singapur, su país, hizo que tomara conciencia de que el coronavirus era grave y ya iba camino de España.

El presidente, que no quiso asistir a ese partido contra el Betis, acudió finalmente casi por obligación, ya que las autoridades y la competición no habían detenido aún el campeonato. Sin embargo, a su hijo se lo impidió diciéndole que había que tomar la “máxima precaución”.

“No puedo esconderme. Para mí, tener 30.000 o 40.000 personas en el estadio cuando la infección va en aumento es una bomba de relojería. Pero hay un límite a lo que un club puede hacer”, confiesa a The New York Times Murthy. El presidente tomó algunas medidas como evitar la comida de directivas o que los niños posaran con los jugadores.

También explica que el club, viendo la que se venía y lo que estaba sucediendo en Asia, empezó a comprar ropa y equipos de protección que han tenido que donar al sistema sanitario, que está siendo el gran afectado de la crisis.



Murthy, que se muestra resignado por haber jugado la vuelta contra el Atalanta a puerta vacía, cataloga de “bomba biológica” el partido de ida que se jugó en Milán. “Desde entonces, el 35% del primer equipo del Valencia ha dado positivo por el coronavirus”, recalca el medio.



Además, finaliza hablando sobre la posibilidad de retomar la Liga próximamente, algo que el presidente del club valora que económicamente es mejor hacerlo porque en caso de no hacerlo “el impacto será enorme”, aunque se resigna a pensar en hacerlo a puerta vacía.