'The New York Times' incluye estos tres vinos españoles entre los mejores: no cuestan ni 20 euros

Si quieres triunfar con un buen vino una noche cualquiera y sin dejarte la cartera en el intento, el diario norteamericano The New York Times ha venido a ayudarte.

El medio ha elaborado una prestigiosa lista de los 20 mejores vinos que tienen un valor inferior a los 20 dólares, unos 18 euros aproximadamente.20 under $20: Minimal Effort, Maximum Pleasure (20 por debajo 20$: mínimo esfuerzo, máximo placer) se titula el artículo en cuestión. Su intención es clara, descubrir esas botellas que son lo suficientemente buenas como para despertar el interés y llamar la atención y no tener que gastarte mucho.

De todos ellos, Eric Asimov, el prestigioso crítico que firma esta pieza, ha decidido colocar a tres producidos en España junto a otros de Alemania o Francia.

Aunque no hay orden establecido, el medio cita el tintillo Vara y Pulgar del 2014, de la Compañía de Vinos del Atlántico de Cádiz. De él, valorado en 17 euros, destaca que gracias a su uva ha conseguido ser “fresco, jugoso, picante y potente”, perfecto para platos como salchichas.

También cita el tinto tradicional Frontón de Oro de 2017. Con un precio de poco más de 15 euros, dice que está perfumado con aromas de flores y frutos rojos, lo que o hace perfecto para acompañar “cualquier carne roja”. Es un vino canario y aquí hay otros caldos de esa misma D.O. que pueden hacer disfrutar mucho.

El tercer vino español que menciona el experto de The New York Times es el garnacha Granito de Cadalso de 2016, un “vino vivo y vibrante” que se puede disfrutar por 17 euros. Pertenece a la D.O. Vinos de Madrid, que tiene todos estos caldos que ofrecer, muchos de ellos por menos de 20 euros.