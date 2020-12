'The New Yorker' elige una serie española entre las mejores de 2020

La vida de Cristina Ortiz ha cruzado el charco y se ha convertido en todo un fenómeno en Estados Unidos, donde se puede ver en HBO Max. De hecho, la serie ha sido elegida como una de las 14 series del 2020 por The New Yorker.

“La narración es anárquicamente exuberante, ligeramente surrealista; parece que estamos viendo a La Veneno como ella se ve a sí misma”, acaban señalando en la publicación.

Este listado, en el que aparecen nombres como Gente Normal (HBO), La conjura contra América (HBO) o I may destroy you (HBO), no es la única buena crítica que han recibido Los Javis en Estados Unidos.

La serie fue reseñada por la revista Time, donde resaltaron su capacidad para "despertar un nuevo interés" en la Veneno y recordaron que la aceptación de la serie ha sido "abrumadora".

Por su parte, en Los Angeles Times destacaron la producción como "el último éxito mundial de la televisión" y calificaron a La Veneno como “el icono trans" que España "no quería ver".