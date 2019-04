'The Observer' se retira y Mourinho le dedica unas inesperadas palabras

Ese día el Barça y el Madrid se enfrentaban en la Supercopa de España y en los minutos finales, una tangana dejó una imagen para la posteridad. Jose Mourinho , entrenador del equipo blanco en ese momento, decidió meterle el dedo en el ojo a Tito Vilanova , segundo del club culé, delante de Satorra, que miró sin inmutarse el momento pasando a llamarse The observer o El observador.

“Cuando me invitaron a decirte un par de palabras, acepté con todo el cariño y honor. Solo nosotros, entrenadores, asistentes y gente que trabaja en el club sabe lo importante que eres”, ha empezado su mensaje Mourinho.

El exentrenador del Madrid ha recordado esa anécdota y ha desmarcado a Satorra de ese tipo de comportamientos: “Te he hecho famoso por cosas negativas con cosas que pasan en el fútbol con toda la dimensión emocional. Tú no eres eso, no eres ese espectador que estabas ahí. Eres mucho más y los que han tenido el privilegio de trabajar contigo saben tu dimensión humana”.

Entonces ha afirmado ser un afortunado por haber podido compartir club durante unos años. “Eres un grande y hemos tenido el privilegio de estar unos años junto a ti, yo solamente tres, pero hay gente que ha estado muchos y sabe de la importancia que tienes en un grupo de trabajo y en los títulos con tu empatía y amistad”, ha añadido el portugués.