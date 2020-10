'The Times' deja en evidencia a España y señala el momento exacto en que comenzó "el caos" en el país

El diario británico asegura que “el caos” comenzó cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó en junio “apresuradamente” el fin del estricto confinamiento. “El PP, los nacionalistas catalanes y vascos se habían negado a apoyar la renovación del estado de emergencia en virtud del cual el gobierno podía imponer restricciones como el encierro domiciliario. El primer ministro devolvió el control del sistema de salud a las 17 regiones y se fue de vacaciones”, recuerda The Times.

“A primera vista, las señales no dan motivos para el optimismo”, advierte The Times, que señala algunos problemas que han “profundizado” en la crisis institucional: “las venenosas divisiones entre la izquierda y la derecha”, que “el gobierno regional catalán está dirigido por secesionistas que piden la independencia” y “las denuncias de corrupción contra el rey Juan Carlos”.

El diario británico The Times ha publicado un durísimo artículo sobre la situación en España en el que asegura que “la peor recesión desde la guerra civil y una amarga lucha de poder” están dificultando la respuesta a la segunda ola del coronavirus.

En el artículo se señala que varias regiones, incluida Madrid, no lograron fortalecer los servicios de salud, en particular el rastreo de contactos. Además, añade, el gobierno no denunció la débil respuesta de las regiones ni estableció reglas para controlar los brotes, que comenzaron en julio y tuvieron como resultado que Madrid se convirtiera en el epicentro de la segunda ola el mes pasado.

The Times llega a comparar a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso con Punch y Judy, los dos personajes principales de los títeres de cachiporra de tradición inglesa.

“España no tiene un gobierno estable desde 2015 y el nuevo prestó juramento con la ayuda de Podemos, el primer partido de extrema izquierda en el poder desde 1936”, se dice también en el reportaje, que señala que los partidos nacionalistas vascos y catalanes tienen peso en las decisiones del Ejecutivo.

Además, The Times lamenta que “el nacionalismo populista está creciendo nuevamente, con más banderas españolas colgando de los balcones, como lo hicieron durante el apogeo de la crisis catalana en 2017 cuando el parlamento de la región declaró ilegalmente la independencia”.