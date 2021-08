'The White Lotus' y otras series que están arrasando este verano

Los grandes estrenos de series suelen dejarse para el otoño, pero las plataformas no se olvidan de los meses estivales, y este verano está dejando títulos que no han pasado desapercibidos para los espectadores.

Algunos se veían venir, como la segunda temporada de Modern Love , pero otros como The White Lotus han arrasado de manera inesperada, dejando boquiabiertos a los usuarios de HBO, que se ha anotado el tanto de emitir la serie del verano.

The White Lotus (HBO)

Modern Love (Amazon Prime Video)

La serie de Amazon Prime Video basada en las historias de amor de una columna de The New York Times que da nombre a la producción ha vuelto con su segunda temporada, y ha enamorado a los espectadores. Ocho capítulos con ocho relaciones diferentes que protagonizan actores como Minnie Driver, Kit Harington o Anna Paquin.

Valeria (Netflix)

Otro regreso triunfal. Valeria ha vuelto a Netflix con su segunda entrega, más fiel a los libros de Elísabet Benavent. A pesar de no ser del agrado de la crítica, sí goza de un gran éxito entre los espectadores. La serie ha sido muy aplaudida por la secuencia de apertura del quinto capítulo , en la que se plasma el acoso que sufren las mujeres cuando vuelven solas a casa por las noches.

Tierra amarga (Antena 3)

El fenómeno de las telenovelas turcas está lejos de tocar techo y las cifras de Tierra amarga lo demuestran. La serie que Antena 3 ha programado para sus tardes semanales ha atrapado a los espectadores y no deja de crecer en audiencia, tanto que ha puesto contra las cuerdas el liderazgo de Sálvame .

Un lugar para soñar (Netflix)

La azucarada producción de Netflix que narra la historia de una pareja en un pequeño pueblo no se ha bajado de la lista de éxitos de la plataforma desde que estrenó su tercera temporada. De hecho, según los datos de la compañía, cuestionados habitualmente, Un lugar para soñar se ha convertido este verano en la serie más vista de la historia de Netflix en Estados Unidos.

Nine perfect strangers (Amazon Prime Video)

Protagonizada por Nicole Kidman, la serie se presentaba como una nueva Big Little Lies, pero poco se parece a ella Nine perfect strangers. Nueve desconocidos acuden a un centro de bienestar dirigido por Masha, el personaje al que da vida Kidman, para tratar sus traumas. La producción no ha necesitado ni una semana para enganchar a los espectadores porque es puro entretenimiento, perfecto para estos días de verano.