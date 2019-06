Moribunda durante meses, terminal desde hace dos semanas, este 7 de junio es el día en el que el Brexit, definitivamente, se cobra la muerte política de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.

Tal y como anunció el pasado 24 de mayo, este viernes se hará efectiva su dimisión en diferido, tras tres años marcados por su falta de empuje y de coherencia. Y por su soledad. Sus sucesivos intentos fallidos para buscar una salida pactada de la Unión Europea y una oposición feroz —no sólo de los laboristas o los nacionalistas, sino de su propia gente del Partido Conservador— han sido la tónica de su mandato. No ha logrado convencer a nadie.

Por delante quedan semanas de batalla interna para que otros puedan auparse al Gobierno y al liderazgo de un partido tocado en sus principios, en su orgullo y en su apoyo electoral. ¿Qué será de May, jarrón chino donde los haya? ¿Se decantará por algún candidato a sucederla? ¿Se perderá de vista como su antecesor, David Cameron? ¿Escribirá unas memorias contando todo lo que no sabemos? Lo único cierto es lo incierto que es, hoy, el futuro inmediato del Reino Unido.

May se va porque no ha podido ejecutar el Brexit, un mandato que asumió cuando tomó las riendas del país tras la marcha-entuerto de Cameron, una vez que los británicos dijeron en referéndum de 2016, por poco, que querían irse de Europa. Entonces, la primera ministra aún se declaraba partidaria de pertenecer a la UE y asumía el reto de la desconexión con tristeza. Pasados estos años, acabó perdiendo sus convicciones y ya sólo quería salir del problema como fuera. “Siempre lamentaré profundamente no haber podido llevar el barco a buen puerto”, reconoció en su despedida.

May prometió al llegar al 10 de Downing Street que “Brexit is Brexit”, que no había vuelta atrás. Pero se va sin lograrlo. Ella ya no puede más, no tiene la legitimidad ni los apoyos fundamentales. “Ha llegado la hora de que sea otro primer ministro el que lidere al país”, asumió con el consuelo de que lo ha intentado “todo”.

La conservadora negoció con Bruselas los términos de la separación, pero sin contar con apoyos en casa. Un primer acuerdo se anunció el 25 de noviembre de 2018 y la intención original de May era someterlo a votación en el Parlamento británico el 11 de diciembre. Al final, se echó para atrás, porque no podría sacarlo, no tenía los votos suficientes, y prometió volver con un acuerdo mejor. Su decisión, sin embargo, enojó a notables y numerosos miembros de su partido como para forzar un voto de no confianza que se saldó con la victoria de May, pero que no despejó las dudas sobre el futuro de su acuerdo.

El pacto que alcanzó con la UE establecía un periodo de transición para el ajuste, hasta 2020, de cuánto dinero le debe pagar Reino Unido a la Unión Europea para honrar los compromisos adquiridos como miembro del bloque (unos 39.000 millones de libras), y compromisos varios sobre los europeos que viven en Reino Unido y los británicos que viven en los Veintisiete. El punto de la polémica, sin embargo, era una “salvaguarda” para evitar la instalación de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Ahí ha encallado todo. El acuerdo fue rechazado en tres ocasiones en la Cámara de los Comunes (entre enero y marzo) y la gota que ha colmado el vaso, la que le ha costado el cargo a la primera ministra, ha sido un nuevo plan, con el que pretendía conseguir un acuerdo de retirada aceptable. Proponía la posibilidad de que se votara la convocatoria de un segundo refrendo sobre el Brexit y abría la puerta a una unión aduanera temporal con la UE.

Hubiera sido la cuarta votación, pero no hubo tal. No ha habido oportunidad de ver si con esas dos cesiones hubiera ablandado a algunos críticos, aunque tenía pocas posibilidades. Lo que cosechó fue la dimisión de Andrea Leadsom, hasta entonces líder de la Cámara de los Comunes, y la reacción en cadena de sus propios ministros, que le decían en los medios que ya no podía seguir en el sillón por más tiempo. O se iba May o se iban sus secretarios. “He luchado”, repitió ella tres veces en su anuncio de retirada.

Entre lágrimas, pidió a quien le tome el relevo que busque el consenso en el Parlamento por encima de todo, para lograr dejar el bloque comunitario sin una salida dura, o sea, sin acuerdo. Reino Unido tiene fijada la retirada de la UE para el próximo 31 de octubre, tras solicitar un retraso del día inicialmente establecido, que era el 29 de marzo de 2019.