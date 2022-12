Thomas Markle, sobre Harry y Meghan: "Están haciendo todo lo que me dijeron que no hiciera"

ANGELA WEISS via Getty Images

Según Meghan Markle, que aportó mensajes de texto, le ofreció su ayuda para protegerlo cuando empezaron a salir informaciones de que estaba pactando fotos con los paparazzi. Además, en vísperas del enlace, se enteró a través de la prensa de que no podría acompañarla en ese importante día porque estaba ingresado.

Tanto ella como el príncipe Harry hacen hincapié en que lo llamaron numerosas veces, sin obtener respuesta. Sí les llegó un mensaje, que supuestamente Thomas Markle escribió desde el hospital, tras haber sufrido un infarto, pero la pareja sospechó que no era suyo. La clave se la dio el nombre con el que el padre se dirigía a ella, Meghan, cuando toda la vida la había llamado Meg, además del hecho de que él solía expresarse con emojis y puntos suspensivos, y estaba redactado de manera muy sobria.

El padre ha dado ahora su versión al Daily Mail . “Escribí ese mensaje mientras yacía en una cama de hospital después de haber tenido dos ataques al corazón y de que me colocaran stents”. “No es cierto que nunca haya usado su nombre completo. Lo uso cuando hablo en serio”, agrega.

Thomas Markle recalca que no estaba enfadado, pero sí le molestó que no le preguntaran cómo se encontraba. Asegura que sí envió un mensaje a su hija tres días antes de la boda, informándole de que los médicos no le dejarían viajar pero ofreciéndose a ir si ella lo necesitaba.