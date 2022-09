Tiafoe confiesa qué le pasó la noche que ganó a Nadal en el US Open

El estadounidense Frances Tiafoe, verdugo de Rafa Nadal en el US Open 2022, aseguró este miércoles que no pudo dormir el pasado lunes, cuando eliminó al tenista español en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.



“Fue tremendo, se habló de eso por todos lados. Fue el mejor día de mi vida, jugué un gran tenis, sabía que lo pasaría después”, aseguró Tiafoe en la rueda de prensa posterior a su triunfo en los cuartos de final contra el ruso Andrey Rublev.



“Esa noche no pude dormir, pero anoche dormí muy bien. Fue una gran victoria, pero solo era la cuarta ronda. Ya jugué unos cuartos de final antes. Solo trato de estar concentrado en el momento”, prosiguió.



Tiafoe logró la victoria más importante de su carrera ante Nadal, número tres del mundo, y este miércoles se convirtió en el primer estadounidense semifinalista en el Abierto de Estados Unidos desde que lo lograra Andy Roddick en 2006.



Fue protagonista de una actuación sobresaliente ante Rublev y se ganó la ovación del público de la Arthur Ashe. “Me encanta jugar en las pistas llenas. Siento que es por eso que entrenas tan duro, para demostrar lo que sabes hacer. Quiero saltar a la pista e intentar dar a la gente lo que quiere, que es que yo gane”, aseguró.



Tiafoe habló en rueda de prensa antes de saber el nombre de su rival en las semifinales, uno entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, y expresó el deseo que tuvieran un encuentro de alta exigencia física.



“Creo que será un gran partido. No tengo preferencias sobre mi rival. Ambos son rivales duros, son grandes jugadores. Solo espero que jueguen un maratón, un partido súper largo, y que se cansen”, dijo sonriendo.



“Son dos grandes jugadores y veremos un gran tenis. Creo que serán ganadores de ‘grandes’ en sus carreras, seguro”, concluyó.