Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en la piel, el pelo y las uñas

“De verdad, jabón y agua es lo mejor”, afirma Ransom. “Muchos estudios demuestran que el jabón antibacteriano no ofrece ninguna ventaja significativa. El desinfectante de manos está bien si no te puedes lavar las manos en ese momento y acabas de tocar una barandilla, pero no limpia del todo los recovecos de las uñas ni la suciedad ni la grasa de la piel, así que al virus le puede resultar más sencillo sobrevivir”.