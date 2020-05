La explicación psicológica a las largas colas en las tiendas de ropa tras el confinamiento

Detrás de esas colas no hay simplemente un comportamiento consumista, “refleja una actitud humana”. Así lo cree la psicóloga María Ros San Juan, que cree que es una reacción “instintiva” propia de nuestra naturaleza. “Si a mí me dicen que durante dos semanas me van a quitar el chocolate, y a mí me encanta el chocolate, cuando pasen las dos semanas y me pongan el chocolate delante, lo voy a devorar”, expone la doctora a modo de ejemplo. Lo mismo se puede aplicar a la gente que disfruta yendo de compras.