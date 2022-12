Tiene nueve meses y hoy arrasa: el vídeo de Luis Enrique hablando de su futuro como solo él podría

Con la ironía que le caracteriza, el por entonces seleccionador explicaba en rueda de prensa que “esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros (los periodistas), porque fíjate si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo ‘hay que echarlo, hay que echarlo de todas las maneras, que tiene todavía cuatro años de contrato, hay que acabar con él’”.

“De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar (el Mundial), si las cosas salen muy mal pues a lo mejor seguimos para tener algo más de ‘bachata’, y si no, pues ya no tendréis que pedirlo. Me iré tranquilamente y no pasará nada”, remataba esa pregunta.