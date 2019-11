A mí ustedes no me dan clases de corrupción... Bueno, en eso tiene razón Pablo Casado, al PP de corrupción no le puede dar lecciones nadie 😂😂 #DebateElectoral

“Primero quería hablar de la NBA, pero como no tengo ni puta idea, pues hablaba de cosas que para mí eran serias, pero la gente se reía. Eso al principio me enfadó, pero me di cuenta de que mi vida real era lo mismo y ya dije, bueno, pues nada. Total, es gratis”, asegura Pepe Lee sobre sus motivos.

Pepe Lee es el que más se explaya: “Según, va por rachas. También me gusta entrar para molestar con mofas y chanzas a otros usuarios”.

Salvo Arezno, que dice que es “igual de pesado todo el año”, el resto sí que aumenta la actividad en campaña electoral, pero coinciden en que hay pocas personas que convencer en Twitter, ya que está bastante “polarizado”.

No es en el único aspecto en el que confluyen los cuatro. Ninguno se considera un líder de opinión ni cree que juegue un papel semejante al que hacen los grandes columnistas.“Somos más difusores y, a veces, contaminadores”, especifica Bob Estropajo.

Protestona añade una posible razón por la que han adquirido tanta fama este tipo de cuentas: “El motivo de que hayamos llegado a tener esa influencia es claro: el desprestigio absoluto del periodismo tradicional. Todo el que no se conforma con asumir las consignas de Ana Rosa o Jimenez Losantos busca referentes en medios que considera más independientes, en este caso las redes o prensa digital”.

Pero... ¿Estas cuentas cobran?

¿Pero cobran algo este tipo de perfiles?¿Sirven o pertenecen a algún partido político? Todos coinciden: no.

Afirman que no cobran, aunque alguno sí que ha recibido una propuesta de alguna formación. Bob Estropajo, Protestona y PepeWebosRepes cuentan que todo es por “placer y diversión”. Por su parte, Arezno va un paso más allá y de nuevo vuelve a tirar de su humor, que no aparca en ningún momento: “Ni dinero ni placer, aquí se viene a sufrir”.

Los cuatro también subrayan, algunos a su manera, que han recibido alguna propuesta para algún tipo de ayuda, aunque la más seria es la de Protestona: “Soy militante activa de Unidas Podemos y se me ha ofrecido ir en listas electorales. A estas alturas podría ser diputada jajajaja, pero no me interesa la política en ese sentido. Antes estuve en el PSOE muchos años, ahí también tuve ofertas, pero me marché cuando pasó lo del GAL”.