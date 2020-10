"¿Tienes la conciencia tranquila?": La respuesta de Fernando Simón a la pregunta clave de Jesús Calleja

El programa de Mediaset Planeta Calleja emitirá este viernes en Telecinco el que es, con seguridad, su episodio más esperando. En él, el aventurero Jesús Calleja escalará, buceará y volará en globo junto con Fernando Simón, director desde del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Entre aventura y aventura, ambos conversarán y el experto responderá a algunos preguntas que no le habían hecho hasta ahora. Por ejemplo, y según se puede ver en un anticipo que ha publicado Mediaset, Calleja hace una pregunta muy directa al epidemiólogo: ”¿Tienes la conciencia tranquila?”

Simón responde tras unos instantes: “Sí”. “Lo que hemos hecho lo hemos hecho sabiendo que íbamos a salvar vidas, pero ha habido gente que se ha muerto y cada uno de ellos pesa”, se sincera.

En el vídeo, el experto también confiesa algo que le ha dicho su padre, psiquiatra en Zaragoza, recientemente. “Siempre me decía: ‘hijo, todavía estoy esperando a que hagas psiquiatría para quedarte con la consulta. Y este año me dijo: ’¡Qué bien que no me hiciste caso!”

Simón asegura que en el programa que tenemos que “cambiar la forma de hacer las cosas en muchos sentidos, entender nuestro mundo, saber que no somos dueños de él”.

En un momento dado, Jesús Calleja la recuerda que Alemania tuvo muchísimos menos casos que España. ”¿Qué hicieron bien ellos para que esto ocurriera?”. También ahí el médico es sincero: “No lo sabemos”.

Además, el director del CCAES desvela que “nadie” le dice lo que tiene que decir y admite que le ha llamado algún político de la oposición.

“Sí que me han llamado algunos para darme apoyo y me han llamado algunos para decirme que, en algún momento determinado, ‘ten cuidado, mejor apártate un poco’”, cuenta.

Simón comenta también que, cuando el presidente, Pedro Sánchez anunció que iba a decretar el Estado de Alarma, sintió “un peso en las espaldas”. “Por algo que yo acabo de decir se cierra el país”, señala.