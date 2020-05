Si tienes sueños más vívidos estos días, esta es su relación con el coronavirus

1. “He tenido sueños sobre el coronavirus varias veces, todos distintos. El que mejor recuerdo es uno que tuve una noche que estaba acariciando a mi hijo de 2 años para que se durmiera y me empecé a dormir yo. Aparecí en un auditorio con una cortina de color rojo intenso. Estaba muy oscuro. Había pocas personas y no conocía a nadie. Me di cuenta de que en la esquina del fondo había una figura humana alargada y delgada con una cabeza gigante y ominosa de conejo, simplemente observando. Llevaba puesto un traje de rayas verticales blancas y negras. Me sentí muy incómodo. Era consciente de que estaba soñando, era una representación visual de este virus que acecha por todas partes. El sueño fue breve, pero me hizo sentirme incómodo durante días. Acababa de ponerse en marcha el confinamiento. Sentía su presencia, como si estuviera calculando en silencio quién sería el siguiente sin que nadie supiera que estaba ahí. Siempre me han dado miedo los cuerpos humanos con cabezas de animales, pero era algo totalmente infrecuente para mí en un sueño. Semanas después, sigo incómodo cuando lo recuerdo”.

2. “Soñé que estaba en el salón cuando algo entró en mi casa atravesando la pared. Eché a correr para escapar de esta bestia, que tenía un rugido atronador. Me escondí en los arbustos de la calle mientras la bestia salía a mi jardín y amenazaba a todos mis seres queridos. Supongo que mi mente estaba procesando el virus y le dio forma”.

3. “Todas las noches sueño que me refugio en una mansión abandonada y destartalada con un hombre sin rostro que no conozco. Al principio me divierto explorando la casa y encontrando habitaciones y pasadizos secretos. Hacia el final del sueño, los muebles empiezan a girarse solos, las puertas empiezan a dar portazos y el piano empieza a sonar. Me despierto justo cuando estoy a punto de salir de la casa para jugármela contra el virus. Sueño todas las noches con esa misma casa. A veces, le enseño al hombre las habitaciones que he encontrado en sueños anteriores. Por algún motivo, el hombre sin rostro solo lleva una toalla en la cintura, como si acabara de salir de la ducha. Nunca va vestido. Es incómodo. Me alegra saber que no soy la única persona que está soñando cosas raras últimamente”.