Ni Spotify ni YouTube: cómo TikTok ha cambiado ya la música que escuchas

Bajo la aparente premisa de ser una aplicación de baile para adolescentes e incluso utilizada en muchos casos por niños, TikTok se ha convertido en una de las apps del momento. No hay famoso que no esté presente e incluso instituciones como el Museo del Prado o la Guardia Civil hacen sus propios vídeos.

Incluso hay artistas que han presentado su canción en primicia en esta red social. Es el caso de Rosalía con Hentai o de incluso U2 que publicó en noviembre un nuevo tema titulado Your song saved my life para darse a conocer dentro de la plataforma.

Estribillo rápido y canciones creadas para un fragmento viral

De bailes a conciertos en directo, una herramienta de promoción más

Más recientemente, la segunda quincena de enero de 2021, la canción No se habla de Bruno (We don't talk about Bruno, en la versión original) de la película Disney Encanto ha llegado al número 2 de la lista Hot 100 de Billboard, gracias a su éxito en TikTok. Esto ha hecho que supere en el prestigioso listado internacional al mítico Let it go de Frozen.