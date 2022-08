Existen tres tipos de orgasmos femeninos, según un catedrático de Neurociencia

Más del 60% de las españolas reconoce tener dificultades para llegar al orgasmo. Es cierto que puedes divertirte sin llegar a él, pero también es cierto que es la parte del sexo que más gusta a todo el mundo. Por eso abundan las conversaciones y los consejos sobre cómo alcanzarlo, especialmente en el caso de las mujeres.

Después de siglos estudiando el orgasmo femenino, ahora hay una nueva investigación que señala que en realidad hay tres clases distintas de orgasmo femenino.

El estudio, realizado por la Universidad Carolina de Praga, descubrió que cuando las mujeres llegan al orgasmo, los músculos de su suelo pélvico tienden a moverse en uno de estos tres patrones: una ola, un volcán o una avalancha.

Un orgasmo de tipo “ola” es como suena: oleadas de tensión y liberación de los músculos del suelo pélvico.

Un orgasmo de tipo “volcán” es más bien una explosión hacia el final del orgasmo, cuando el suelo pélvico estalla en una rápida tensión y liberación.

Un orgasmo de tipo “avalancha” implica una mayor tensión del suelo pélvico en la fase de estimulación, que disminuye cuando se produce el orgasmo.

James Pfaus, catedrático de Neurociencia de la Universidad Carolina de Praga, dirigió el estudio, en el que se invitó a 54 mujeres a utilizar el Lioness, un vibrador conectado por Bluetooth, para alcanzar el orgasmo.

Les pidió a las voluntarias que se masturbaran en casa con el dispositivo durante varios días. El vibrador estaba programado para medir la fuerza de las contracciones del suelo pélvico a través de dos sensores, cuyos datos recogieron y analizaron los investigadores para determinar el ritmo y el patrón de estas contracciones.

Los orgasmos en ola fueron los más comunes: 26 de las 54 mujeres experimentaron este tipo, mientras que 17 tuvieron orgasmos en avalancha y 11, en volcán.

El profesor Pfaus comenta: “Estamos realizando un estudio a largo plazo de las mujeres que utilizan el Lioness para ver cómo experimentan estos diferentes orgasmos subjetivamente y de dónde proviene la estimulación que los induce”.

Es posible que muchas mujeres hayan experimentado más de un patrón de orgasmo, mientras que otras se conformarían con solo un orgasmo.

Los hombres llegan al orgasmo una media del 87% de las veces, mientras que las mujeres lo experimentan en un 65% de sus relaciones sexuales.

Estos porcentajes también varían en función de la sexualidad de cada persona, siendo los hombres heterosexuales los que llegan al orgasmo con mayor regularidad, seguidos de los hombres homosexuales, los hombres bisexuales, las lesbianas, las mujeres bisexuales y, al final de la lista, las mujeres heterosexuales.

Lisa Williams, coautora de More Orgasms Please, explica que esta brecha del orgasmo no depende de la anatomía, ya que las mujeres son capaces de llegar al orgasmo tan rápidamente como los hombres cuando se masturban.

“La mujer puede llegar en cuatro minutos, igual que el hombre, pero existe la idea extendida de que se tarda unos 40 minutos durante las relaciones sexuales”, explica.

Ninguna mujer debería sentirse obligada a tener un orgasmo, ya que muchas personas tienen una experiencia satisfactoria aunque no lleguen a este clímax y otras personas son anorgásmicas (incapaces de tener un orgasmo).

Pero Williams anima a las mujeres a familiarizarse con su cuerpo y con lo que les gusta. Así, durante el sexo con pareja, sabrán indicar lo que les gusta y lo que no.

Si esta nueva investigación no es una buena excusa para empezar a explorar, nada lo será. Entonces, ¿ola, volcán o avalancha? ¿Cuál será el próximo?