'Titane' se lleva la Palma de Oro en Cannes

Todas las quinielas apuntaban a Drive my car, pero finalmente ha sido otra la cinta que se ha llevado la 74 edición del Festival de Cine de Cannes. Titane se ha hecho con la Palma de Oro a la mejor película y el anuncio ya ha pasado a formar parte de la historia del festival. Porque Julia Ducournau se ha convertido en la segunda directora en hacerse con este galardón y porque Spike Lee lo ha anunciado antes de tiempo.

Por su parte, el estadounidense Caleb Landry Jones, se ha coronado como mejor actor por su papel en Nitram. La noruega Renate Reinsve se ha colocado los laureles de mejor actriz por su actuación en The worst person in the world, del cineasta Joachim Trier. El francés Leos Carax ha conseguido el premio a la mejor dirección por su brillante trabajo al cargo del musical Annette.