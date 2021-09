El titular nada positivo sobre los españoles del periódico más vendido en Alemania

En plena carrera por las elecciones generales en Alemania, el candidato socialdemócrata Olaf Scholz lidera las encuestas para alzarse como el próximo canciller después de Ángela Merkel. El cambio de ciclo político en la política germana también está plasmado en el programa diseñado por los socialdemócratas. No obstante, parece que una de las propuestas no ha sido bien recibida por el periódico más vendido en el país. Y sí, tiene mucho que ver con España. Y no, no es positivo.

El rotativo Bild ha recogido en su portada la propuesta del SPD de crear un fondo europeo común para sufragar las prestaciones de desempleo en países de la Unión Europea. Lo ha hecho con un titular que refleja el habitual rechazo de algunos países del norte de Europa a realizar aportaciones económicas a los del sur.