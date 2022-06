Los titulares que está dejando el primer debate de las elecciones andaluzas

Juan Espadas: ¿Algún andaluz recuerda qué ha hecho este Gobierno para mejorar su vida? / El Gobierno de Moreno: ni una mala palabra... ni una buena acción. / ¿De esos 5 millones a los que baja impuestos a cuántos les ha bajado más de 5 euros? / A Olona: “Cuando habla de tijeras o motosierra se refiere a empleados públicos... ya está bien, le pido respeto”. / A Moreno: “Si usted y yo nos sentáramos a hablar de políticas sociales no escucharíamos las ofensas como las que acabamos de oír”. / Los problemas que tiene la gente no se los inventa, pongámosle alma: usted no me puede decir que la sanidad funciona. /