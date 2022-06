Los grandes titulares que está dejando el último debate andaluz

Juanma Moreno (PP): Hemos puesto de moda un nuevo modelo de gobernar. / A Olona: “Trae mercancía adecuada... No falte a la verdad”. / Ganaríais en credibilidad si reconocieseis algo que hayamos hecho bien. Todo, todo mal no es creíble. / La señora Olona, sobreactúa y me ataca y la izquierda también me toca, estoy en la moderación y la sensatez. /