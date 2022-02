Los titulares que está dejando el último debate electoral en Castilla y León

Por primera vez (y última), Mañueco, Tudanca e Igea se ven las caras sobre un plató. Quedan poco más de tres días para los comicios, los candidatos de PP, PSOE y Ciudadanos se miden en el segundo debate electoral por Castilla y León.

Esta vez, el cabeza de lista de Cs sí está presente, tras verse obligado a intervenir telemáticamente en le primer debate por su positivo en coronavirus.

Estas son las grandes frases que está dejando la cita televisiva:

Mañueco (PP): Necesito la unidad de todos en torno al único proyecto de futuro, el mío. / Yo siempre defiendo a todas las personas que han trabajado conmigo, también a usted, señor Igea. / A Igea: “No sé a qué socio se refiere, yo quiero gobernar en solitario”. /

Igea (Cs): Mañueco ha puesto esta comunidad al servicio del PP”. El Gobierno de coalición ha estado funcionando hasta este momento. / A Mañueco: “No se puede mentir a la población”. / A Mañueco, por su satisfacción en los servicios sociales: “Yo no puedo estar satisfecho, hicimos todo lo posible pero satisfacción no es la palabra adecuada” / Sobre Vox, les llama “el nuevo socio de Mañueco” y dice “cuando llegan al Gobierno con usted”. / A mí me gustaría ser la comunidad que más mayores tiene en sus casas, no en las residencias. / Cs apostaba por 8 años de legislatura y usted la ha dejado en dos y medio, la más corta. /

Tudanca (PSOE): Yo agradezco que en algo Igea y Mañueco digan la verdad, que no van a garantizar la asistencia / A Mañueco: “Le agradezco que hoy haya abandonado a Pedro Sánchez”. / Ustedes conciertan y privatizan plazas de dependencia para que haya negocio. / Llevan 35 años, sí, pero no será porque ganase usted las elecciones, que sacó el peor resultado del PP /