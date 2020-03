TOC en tiempo de coronavirus

Expresa tu preocupación, pero sin pasarte.

Algo común a los diferentes tipos de TOC estos días es la tendencia a la anticipación continuada de escenarios negativos. Se rumia un futuro catastrófico de pérdida y destrucción que genera angustia y desesperanza. Reflexionar y expresar es importante, pero no olvidemos que no estamos encargados de la investigación de la vacuna ni de la implementación de políticas públicas de ayuda. Debemos intentar que la pandemia no monopolice nuestros pensamientos y dejar espacio para aquello que vertebraba nuestras vidas hasta su inicio.