Tocando los huevos

Y aún otras, no menos infelices que, habiendo escapado a sus garras, ya no criaban jamás, multiplicando nuestras desdichas. Maquiné, en su día (en mi día, porque fui yo quien lo vivió), que las que se declaraban yermas, y que teníamos que malvender, lo hacían para liberar a sus hijos de ese trance terrible. Amor de madre.

Desaparecieron los lobos. Nosotros, en la ceguera que causa la pobreza, no supimos ver el daño. Por décadas, fueron las escopetas las que hicieron su trabajo; pero, al final, comprendimos que romper el equilibrio tiene su precio. El monte necesita al depredador, su cirugía de colmillos por bisturí, que prefiere siempre al animal enfermo. Cuando solo viven los herbívoros, cuando su población se descontrola, terminan por competir con el ganado por cada brizna de pasto; y, en esa competencia, el ganado se infecta de enfermedades que no debería llegar a conocer. Que se lo pregunten a los extremeños que en 2015 tuvieron que sacrificar miles de reses por un brote de tuberculosis que llegó a lomos de los jabalís.

-No sé, pero para mí que Marcial debía de andar hoy un poco achispado. Me lo topé en la fuente y ¿qué crees que me dijo? Dionisia, vigila a tus gallinas, que me da que ponen en los árboles.