¡Tócate los huevos! Cómo explorarse para detectar el cáncer de testículos

Ildar Abulkhanov via Getty Images/iStockphoto

A pesar de esto, su baja prevalencia y su buen pronóstico hacen que no se hagan exploraciones ni pruebas rutinarias para un diagnóstico precoz como sí se hace con el cáncer de próstata o con el de mama en las mujeres. Sin embargo, sí que se recomienda estar familiarizados con los signos más comunes y que los hombres se autoexploren para detectar posibles síntomas como bultos indoloros en los testículos, pesadez o aumento de tamaño. En algunos casos poco frecuentes, tal y como señalan en la SEOM, puede presentarse dolor progresivo o sangrado.

“Lo más normal es tocarse un bultito o una masa que no solía estar ahí, la mayoría de veces estos síntomas no quiere decir que sea cáncer, pero en cualquier caso, es mejor ir al médico”, señala a El HuffPost el doctor Fernando Lista, jefe de la Sección de Endourología del MD Anderson Cancer Center de Madrid.

“No hay una recomendación en cuanto a tiempos, pero estaría bien hacerlo una vez al mes a partir de los 18 o 20 años. Se aprovecha en la ducha porque con el agua se retrae el escroto es más fácil tocarlo que cuando estamos haciendo cualquier cosa”, señala. El experto recuerda que no son iguales uno y otro, no tienen que ser del mismo tamaño y que esto no debería de ser alarmante.