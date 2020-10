Melyssa es el "amiga, date cuenta" que todas hemos dicho alguna vez

Al otro lado de las pantallas, miles de personas hemos sufrido estas semanas con ella. No porque Melyssa haya hecho todo bien —se saltó las reglas en una hoguera y se coló en la villa de los chicos, ha llamado “guarra” a Sandra...— sino porque todas hemos estado en la situación de Melyssa alguna vez o, en su defecto, todos nos hemos compadecido de aquella amiga que lo estaba pasando mal y no ponía fin a aquello que le hacía daño.

Hasta la última hoguera en la que se han visto las caras, parecía que a Melyssa no le importaba su propio sufrimiento. Sólo quería volver con Tom y que él le explicase lo inexplicable. Qué mujer no ha vivido con alguna amiga una escena como la suya con Melodie, cuando le intenta transmitir que olvidarle es lo mejor para ella, que no se merece pasarlo así. En ese momento, por un oído te entra y por otro te sale. Porque en ese momento no piensas, no respondes.

Algunos han achacado este comportamiento a su inocencia y su juventud. Pero lo que le ha pasado a Melyssa puede pasarle a cualquiera: es producto de una relación mal construida, donde uno tiene el poder y la otra cada vez se va haciendo más pequeña, cada vez pierde más autoestima... Un tipo de relación en la que, normalmente, las personas que la conforman son incapaces de ver esta toxicidad.

“Abre los ojos, Melyssa, por favor”, le dijo Melodie la noche que ella se hundió, tirada en la arena de la playa. Parecía que no iba a ser capaz, pero lo ha hecho. No confundamos: la Melyssa que entró en la hoguera sí que era la misma que días antes no podía levantarse de la cama. Pero es lo que pasa cuando uno se enfrenta al dolor y toca fondo: que muchas veces puede impulsarse hacia arriba, recuperar amor propio y decir “basta”. Se ha recuperado a ella misma.