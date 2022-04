Todas las claves sobre la retirada de mascarillas en interiores

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Las excepciones: dónde seguirá siendo obligatoria

En el caso de las personas que viven en una residencia, no tendrán que llevarla porque, como ha explicado Darias, se considera “que es su casa”. En el caso de las personas que están ingresadas en hospitales o centros asistenciales, tendrán que que llevar la mascarilla cuando estén utilizando espacios comunes. No tendrán que llevarla en la habitación en la que permanecen ingresadas.

Además de los centros sanitarios, la mascarilla también es obligatoria en todos los transportes aéreos, por ferrocarril o cable, en autobuses y en todos los transportes púbicos, incluidos taxis y vtc. Sin embargo, no será obligatorio ponérsela en las estaciones o en los andenes, ni tampoco en los accesos a estos espacios, por lo que solo habrá que llevarla dentro del vehículo. En las terrazas de los barcos no será obligatoria si se mantiene la distancia de 1,5 metros entre personas.

No será obligatoria en gimnasios, estadios deportivos o centros comerciales

A pesar de que son espacios donde puede haber una gran concentración de personas en algunos momentos, estos supuestos no entran dentro de las excepciones. Como ha recordado la ministra, el nuevo Real Decreto anula los anteriores donde se regulaba el uso de mascarillas en eventos deportivos o multitudinarios y no será obligatorio llevarla.

En todos estos supuestos, será el sentido común de cada uno y el “uso responsable” al que se ha referido Darias el que decida si se utiliza o no.

¿Y en qué pasa en el lugar de trabajo?

En los puestos de trabajo, serán los servicios de prevención de las empresas los que tendrán la última palabra. “Con carácter general, no resultará obligatoria”, ha insistido la ministra Carolina Darias. No obstante, después de una evaluación del riesgo de cada puesto de trabajo, la empresa puede decidir si implementar medidas adicionales, como el uso de mascarilla.

Adiós también en los colegios, aunque con recomendaciones

Después de eliminar las mascarillas de los recreos, con este nueva norma alumnos y profesores ya no tendrán que ponerse cubrebocas dentro del aula si no lo desean. Tampoco en la universidad, pues no forma parte de las excepciones recogidas por Sanidad.