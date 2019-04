Las 10 contradicciones de Isabel Pantoja y su participación en 'Supervivientes 2019'

A una semana del comienzo del concurso, la artista ha concedido una entrevista a la revista ¡Hola! en la que ha hablado sobre su nueva aventura. Aunque, sin quererlo, ha entrado en muchas contradicciones. Estas son todas ellas:

1. ¿Queda alguien en España que no sepa que se va a Supervivientes? Sí, su madre

Todavía no estaba confirmada su participación y su nombre ya era Trending Topic. El anuncio oficial de Mediaset volvió a situar a Isabel Pantoja en la lista de Tendencias de Twitter y en todos los programas de televisión, medios de comunicación y grupos de WhatsApp. Sin embargo, doña Ana no está al tanto de la aventura que va a emprender su hija, porque es muy mayor. “A mi mamá, por desgracia, no se lo he dicho aún”.

2. “Si algo estuviera mal, me lo contarían. Lo mismo que a todos los concursantes”

Pues depende, Maribel. Evidentemente, todo dependerá de la gravedad de “lo que pueda estar mal”, pero como en otras ediciones, son los familiares quienes suelen decidir si ‘se le arruina la experiencia’ o si ‘le permiten seguir disfrutando del concurso’. La clave de todo reality es estar aislado del resto del mundo...

3. “A mí me asusta el avión”

Pero todo el mundo estará pendiente de tu caída del helicóptero. Ajá. Le ha dado “miedo” toda su vida, asegura, aunque haya viajado cientos de veces a América por trabajo. Sin embargo, lanzarse desde el helicóptero “no le preocupa” porque “hay una gran seguridad” (y muchos ceros por delante). Parece que las compañías aéreas le transmiten menos tranquilidad...

4. “Si Dios y la Virgen del Rocío quieren, yo voy a seguir con lo mío, que es cantar”

No sabemos cuál es el deseo de todos los santos, pero lo que sí sabemos (y parece que ella no) es que desde su paso por la isla no todo va a ser cantar. Si lleva 35 años quejándose del acoso de la prensa... Que se prepare ahora.

5. Unas vacaciones “nada lujosas” en Honduras, le pregunta la periodista, y ella responde: “Ya lo sé, pero no me importa”

Nada lujosas... Unas vacaciones por las que se embolsará 80.000 euros por semana.

6. No puede ir descalza por la playa

Y tiene intención de aguantar en una isla tres meses. La arena seca le “da dentera”, solo puede caminar descalza por la zona en la que la arena está mojada.

7. ”¿Qué voy a hacer yo sin mis gafas?”, una de sus mayores preocupaciones

Si es que no se separa de ellas. Hasta el jueves 25 de abril, en el estreno de Supervivientes. Tres meses al sol y sin gafas de sol, una de sus grandes preocupaciones.

8. “Yo voy a dormir estupendamente”

Pues... seguramente no sea así. Una de las principales quejas de los concursantes todos los años es la del insomnio. No pueden dormir por el hambre, por el frío, por las tormentas... y les pasa mucha factura.

9. “No me va a resultar incómodo estar todo el día expuesta”

Lleva 35 años pareciéndole un incordio. Ahora no.

10. “Yo estaré en traje de baño, que es lo que he llevado siempre”

Sí, lo ha llevado siempre y le fotografiaron así el verano pasado. El mosqueo fue monumental porque le vieron en bañador en la portada de una revista... El “no me vas a grabar más” ha perdido todo su sentido. Lo sentimos.