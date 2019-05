SPOILERS. Si no has visto el último episodio de ‘Juego de Tronos’, no sigas leyendo.

Por fin sabemos quién ha ganado el Juego de tronos.

En el capítulo final de la serie —después de 73 episodios y el incalculable tiempo que los fans han pasado viendo, volviendo a ver y volviendo a ver— Jon apuñala a Daenerys, Tyrion sobrevive, Bran es nombrado rey y Sansa manda en el Norte. Arya se marcha a explorar y el resto de nuestros favoritos ocupan varios puestos administrativos en lo poco que queda de la capital con Tyrion ejerciendo, de nuevo, como Mano del rey. Los Inmaculados navegan hacia una isla tropical y Drogon desaparece con el cadáver de su madre.

Tenemos respuestas, pero tenemos muchas más preguntas.