Todas las salidas de tono de Leticia Sabater

GTRES Leticia Sabater en un concierto en Madrid.

Cada vez que Leticia Sabater abre la boca, sube el pan. Aunque también sube el pan si no la abre. El universo de la cantante, presentadora y estrella de realities es pura excentricidad.

Lo suyo es generar titulares. El último, no falto de polémica: alquilar, supuestamente, su chalet de Villanueva de la Cañada en Madrid para la celebración de una fiesta ilegal de 40 horas, celebrada en plena pandemia.

Sabater ha pasado de cautivar a los más pequeños en los noventa entonando A mediodía alegría —y de aparecer en la gran pantalla, con un papel menor, en películas como Las 13 rosas— a seducir a los adultos con canciones y apariciones televisivas mucho más sugerentes. Tanto, que es recomendable consumir sus vídeos con moderación y no poner mucho empeño en encontrarles sentido.

Leticia ya no es esa conductora de programas infantiles que arrasaban. Ahora quiere parecerse más a Madonna (el motivo de su última operación fue igualar el aspecto de la reina del pop) que a la joven presentadora de Con mucha marcha.

No sólo su transformación física ha marcado la diferencia entre una etapa de su vida y otra. Lo han hecho todas sus extravagancias y salidas de tono que conforman ya un largo historial.

1. En 2007 la pillaron practicando sexo en una playa pública de Valencia, mientras la gente paseaba, y concedió una entrevista para hablar de ello a ¿Dónde estás corazón?. La acusaron de pactar que se grabaran las imágenes para promocionar una obra de teatro. La cámara estaba sospechosamente cerca de la pareja...

2. Su look en los premios Goya de 2008. Nada que añadir.

GTRES

3. Su flechazo con Olfo Bosé en 2014 fue más artificial que sus nuevos abdominales. En Sálvame destaparon que todo se trató de un montaje.

4. Confesó “sentirse a estrenar” tras gastarse 6.000 euros en una reconstrucción de himen en 2015, a los 48 años.

Para los fans de Kuala Lumpur de Leticia Sabater. https://t.co/54U7GmwLy6 — 👽 LaLa 👽 (@LalaChus3) July 24, 2016

6. Ese mismo año demostró cómo controla el noble arte de la seducción en First Dates: “Estoy tan nerviosa que me olvidé de las braguitas (...) Se me ocurrió tocarle el paquete por debajo de la mesa con el pie, el chico se puso supernervioso y justo en ese momento apareció Carlos Sobera”.

7. Dejó ver sus dotes interpretativas en el género dramático en 2017, cuando la hipnotizaron en directo en Sábado Deluxe.

8. En 2018 aclaró públicamente que no le “hace falta un blanqueamiento anal”. Lo sabía “porque cuando tenía el ojo mal”, por el estrabismo, se lo veía.

9. Se operó para “parecerse a Madonna” en 2019: “Me he quitado toda la grasa que me sobraba de los bíceps, de toda la espalda, del monte de Venus y de la cara interna de los muslos. Y la grasa que me han quitado la han puesto en el culo”.

Telecinco Leticia Sabater y Jorge Javier Vázquez en 'Sábado Deluxe'.

10. La portada de uno de sus temas de 2019, 18 centímetros papi, un intento de American Beauty frustrado.

Para mis fans y seguidores,aqui os dejo la portada de mi nuevo temazo veraniego !!18 CENTIMETROS PAPI!! Ya disponible con videoclip en YouTube y plataformas digitales ,para que lo bailéis y canteis como locos ,os amoo👍😘 pic.twitter.com/haoDUH8TPI — Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) June 3, 2019

12. Se acuesta con Papá Noel y los Reyes Magos en su último villancico, Papá Noel, you’re the only one (2020).

BONUS TRACK: sus temazos. El polvorrón, Salchipapa, Tukutú, Toma pepinazo.