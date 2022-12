Todas las veces que Joaquín Leguina criticó a Sánchez: "Está destruyendo el PSOE"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Los estatutos del PSOE establecen que cualquier militante puede ser sancionado si “expresa públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al partido o a sus afiliados y afiliadas”. La Ejecutiva Federal del PSOE consideró en su momento que Leguina había incurrido en “conductas calificadas como faltas graves y muy graves”. Una postura que no sólo se basa en la comentada foto con Ayuso en abril del año pasado.

“Espero sobrevivir a Sánchez”

A la espera de ver qué decisión toma la Justicia, Leguina espera “sobrevivir como socialista a Sánchez” y cuenta que hay mucha gente en el partido con su misma opinión pero que no se atreven a verbalizarlo porque “si no hablas, no te expulsan”.