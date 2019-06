Sandra Sabatés protagoniza el momento más surrealista en la historia de 'El Intermedio' en plena exposición sobre Franco

La reacción de El Gran Wyoming ha sido hilarante: “Parece que aún nos queda por conseguir un país sin trazas de franquismo. En fin, sigue Sandra, por favor... ¡Ah, no, otra vez, ha llegado el día, estoy perdiendo la cabeza, no puede ser, me han sentado mal las ostras de la merienda cena!”, ha bromeado Wyoming, al ver el rostro de la presentadora.

”¿Todo bien, Wyoming, podemos continuar?”, ha preguntado Sabatés,como si nada sucediese.

“Sí, sí, claro, excelencia... digo, Sandra Sabatés”, ha respondido Wyoming, quien ha comenzado a reflexionar: ‘Wyoming, mantén la calma y sigue sonriendo. Tu mente te está jugando una mala pasada. Cuando cuentes tres vas a mirar otra vez y vas a ver a Sandra Sabates. ¡Sigue teniendo la cara de Franco! Lo sabía, ahora que lo quieren desenterrar viene a vengarse. ¿Qué hago? ¿Saco unos ajos? ¿Le clavo una espada de acero...? Mejor llamo a la única persona que puede ayudarme’”.

″¡Iker Jiménez! Se me ha aparecido la cara de Franco... ¡No, en el gotelé no! ¡En la cara de Sandra Sabatés! Oye, dice que hasta que no llore por los ojos no le interesa”, ha bromeado.