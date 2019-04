Todo el mundo se acordó de esta cantante tras el silencio de Albert Rivera en el debate... y no es Malú

El debate a cuatro de este lunes en RTVE dio mucho de que hablar. El que protagonizó la mayoría de comentarios fue Albert Rivera, tanto por sus gestos, como por las fotos y carteles que enseñó desde su atril.

Pero el momento estrella del líder de Ciudadanos, y uno de los más comentados de la noche, fue su silencio al empezar el minuto de oro. ”¿Lo escuchan? Es el silencio”, empezó diciendo, sorprendiendo a todos. “El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña”, añadió.

El momento hizo que muchos usuarios de Twitter se acordasen de una cantante o, más bien, de una canción. Y no, no es de Malú. Se trata del tema Me oyen, me escuchan de la mexicana Thalía que surgió después de que compartiese un story en su cuenta de Instagram en el que decía a sus fans ”¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?” mientras bailaba.