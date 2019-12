Todo lo que debes saber antes de adoptar un animal

Tienen que dejar de ser un capricho

Más allá de la cría, los problemas de comportamiento o de adaptación al entorno son la otra causa de abandono o de retorno a las protectoras lo que se conoce como “fracaso de las adopciones”, que supone un 8%. “Suele ser porque no se ha adaptado a la familia o hay problemas de comportamiento que no han sabido gestionar”, apunta Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity. “Es incompatible la idea de regalo con la de incorporar un animal de compañía a casa”, añade.

Este porcentaje es tan bajo porque está mal visto abandonar y se suele dejar al animal en sitios donde no se pueda rastrear o en un lugar distinto donde no te conozcan, pero no en la misma protectora. “Por otro lado hay gente que los sigue regalando y cuando hay problemas no saben reaccionar. Mientras que las camadas no deseadas son el primer motivo de abandono actualmente”, señala Sanz.