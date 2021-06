Todo lo que debes saber sobre el macrobrote entre estudiantes en Mallorca

JAIME REINA via AFP via Getty Images

La noticia se conoció este viernes, y las cifras de contagiados y aislados no han dejado de aumentar a lo largo del fin de semana, en un goteo constante que no cesa y que cada vez afecta a más comunidades.

El evento, que se celebró los días 15 y 20 de junio según el Diario de Mallorca, ya fue desalojado en su momento por la Policía al incumplir medidas como la distancia de seguridad y el uso de mascarillas.

“Hemos de frenar estos excesos de unos cuantos que ponen en peligro la salud y la economía de muchos”, ha pedido la consellera de Salud, Patricia Gómez, que este lunes ha vuelto a apuntar a la organización de dicho concierto.

Dónde están las personas contagiadas

Algunos de los estudiantes ya volvieron a su comunidad de origen, y es ahí donde se les está haciendo pruebas PCR y seguimiento. Otros tantos permanecen en Mallorca, o bien en sus hoteles o bien en un hotel medicalizado en el que ya hacen cuarentena 249 jóvenes, con vigilancia policial y el apoyo de un equipo de psicólogos de Cruz Roja. Además, 13 están a la espera de traslado y hay 3 que partieron a la península el sábado y están pendientes de localización.

De los jóvenes aislados en el hotel puente covid Palma Bellver, uno de cada cuatro ha dado positivo en covid, y 12 han sido ingresados en el Hospital Son Espases “con síntomas en principio leves”. Además, uno de los 175 trabajadores del hotel medicalizado ha dado positivo.

Las autoridades sanitarias baleares han explicado que todos los estudiantes, independientemente de que den o no positivo, deben guardar una cuarentena de diez días, pues es lo que dicta el protocolo de Sanidad. No obstante, no todos se lo han tomado bien.

Qué dicen los jóvenes (y sus padres)

Los estudiantes han explicado estos días a los medios que hubo celebraciones y botellones en los que no se cumplieron las medidas de seguridad, pero han pedido que no se les criminalice sólo por ser jóvenes. De hecho, algunos de los que hacen cuarentena en el hotel medicalizado de Mallorca no entienden que deban estar allí, pues sostienen que no han sido contacto estrecho de ningún caso covid o alegan que no han estado en macrofiestas.

“Nos están amargando el viaje”, ha dicho una de las estudiantes que hace cuarentena en el hotel, en un vídeo subido a Twitter en el que denuncia, según lee en un comunicado, que el Gobierno balear los está utilizando “como conejillos de Indias”.