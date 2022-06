Todo lo que el ácido hialurónico inyectable puede hacer por tu piel

Deagreez via Getty Images/iStockphoto

Deagreez via Getty Images/iStockphoto

Mejoras que proporciona el ácido hialurónico

bluecinema via Getty Images

bluecinema via Getty Images

Será necesaria una sesión inicial para establecer sus objetivos y discutir cualquier contraindicación aplicable a su caso personal. Una sesión de inyección de ácido hialurónico suele durar 30 minutos, y generalmente no hay desalojo social. Las sesiones también pueden ir seguidas de una o varias sesiones de luminoterapia.

Por lo general, no hay efectos secundarios, aunque después de una sesión pueden aparecer hematomas o rojeces, que desaparecen en unos días. Si no es así, no dude en ponerse en contacto con su médico.