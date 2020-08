Todo lo que hay que saber de la vuelta de la Champions League

Visionhaus via Getty Images

Visionhaus via Getty Images Un operario rocía con desinfectante el balón oficial de la Champions, una imagen que se va a repetir

La fase final se jugará en apenas once días, del 12 al 23 de agosto, sin doble vuelta. Todo, a partido único.

Algo mejor parece tenerlo “a priori” el Barça, que recibe el sábado en el Camp Nou al Nápoles tras el 1-1 de la ida . Pero el cuándo cuenta tanto o más que el marcador y los de Setién no llegan en su mejor momento después del naufragio en LaLiga.

La UEFA, organizadora del evento y máximo estamento del fútbol continental, ha recomendado evitar el contacto directo jugadores-directivos, ya que estos no serán sometidos a pruebas, por lo que se anima a que se desplacen por su cuenta y en un número reducido. No están las cosas para grandes delegaciones institucionales. Tampoco habrá actos promocionales previos a los encuentros.

Dentro del estadio seguirá habiendo limitaciones. En el campo, los equipos saldrán por separado, no harán el protocolario saludo inicial ni tendrán zona mixta u otro tipo de contacto social post-partido. En el vestuario, se prohíbe el uso de saunas o zonas de baño comunes, mientras que los masajes se harán en salas independientes y con medidas de higiene tras cada uno.

La burbuja afectará también a los árbitros, para los que la UEFA ha planeado reservar un hotel separado durante las fechas del torneo, aislándoles del resto de equipos. Sin embargo, según apunta Sport, está decisión aún no es definitiva y podrían contemplarse otras opciones.

¿Favoritos? El momento y la enfermería juegan su parte

No todos los conjuntos llegan en un punto similar. Los españoles, italianos, ingleses y alemanes han disputado el tramo final de sus ligas. Con mayor o menor éxito, pero han jugado, algo que no puede decir el Paris-Saint Germain, tras la temprana cancelación de la Ligue 1 por el Gobierno francés.

Entre los octavos y la cita de Lisboa van a saltar al campo hasta cuatro recientes campeones nacionales post-covid: el español (Real Madrid), el alemán (Bayern de Múnich), el italiano (Juventus) y el francés (PSG)

El parte de bajas es otro factor a tener en cuenta, aunque parece haber ‘mala suerte’ en todas las direcciones: el Manchester City recibe al Madrid sin el ‘Kun’ Agüero, aunque los merengues viajan sin el capitán Sergio Ramos, sancionado en la ida. Insigne, baza ofensiva del Napoles, llega muy tocado a Barcelona, que partirá sin Busquets y Vidal por sanción y sin Umtiti y posiblemente Dembelé por lesión.

No son los únicos equipos tocados; en el ‘Atleti’, Thomas, si llega, lo hará entre algodones, aunque más grave parece lo de su rival, el Leipzig. Recientemente ha perdido a su estrella Werner (fichado por el Chelsea) y no contará con su delantero Poulsen. El PSG afronta serias preocupaciones después de que su gran estrella, Mbappé, sufriese un esguince de tobillo, que le hace ser seria duda (igual que su compañero Verrati) para los cuartos contra un Atalanta, que no se libra del mal fario: su portero Gollini tampoco tiene asegurada su presencia en Lisboa.

Con todo en el balance, es imposible hacer un pronóstico claro. Los expertos alaban el buen juego del Atalanta (que despachó de forma contundente al Valencia), otros sostienen que el Atlético lleva meses preparándose con el único objetivo de la Champions (y encima en Lisboa)... Si se busca, hay argumentos para ‘apostar’ por cada uno de los conjuntos implicados.