Todo lo que hay que saber sobre los dos ganadores del Nobel de Literatura

La escritora polaca Olga Tokarczuk, Nobel de Literatura 2018.

Olga Tokarczuk es la segunda escritora polaca que recibe el Nobel de Literatura (la primera fue la poeta Wislawa Szymborska, en 1996) y la decimoquinta mujer en la historia del premio.

Hace un año, en octubre de 2018, Olga Tokarczuk (Sulechów, Polonia, 1962) dio un salto internacional al obtener el Premio Man Booker Internacional por su novela Los errantes (Anagrama) que asu vez fue finalista del National Book Award en la categorái de libros traducidos. Ha escrito ocho novelas y tres libros de relatos, sus obras se han traducido a treinta idiomas. Es narradora, ensauyistas, autora de adaptaciones escénicas, poeta y psicóloga.

“Olga Tokarczuk es una escritora de maravillosa agudeza, imaginación y estilo literario”, según Lisa Appignanesi, presidenta del jurado del Man Booker.

“Vivimos en un mundo fragmentado, saltamos de una realidad a otra, como quien abre ventanas del ordenador”, ha dicho la Nobel polaco de su novela.

La escritora recibió la noticia mientras conducía en una carretera alemana. Tokarczuk está de gira en Alemania por el lanzamiento de su libro Los libros de Jacob. Al recibir la llamada de la Academia Sueca salió de la carretera y aparcó para sostener una breve conversación con Adam Smith, de la Academia, a quien expresó la importancia del premio como un símbolo de esperanza para aquellas personas preocupadas por la crisis de la democracia que enfrenta Europa central. Puedes escuchar en este enlace a Olga Tokarczuk referirse a su premio Nobel de Literatura.

La literatura de la nueva Nobel, según el diario británico The Guardian, es un inventario de formas narrativas basada en la fragmentación del relato independientes pero complementarios como “cristales narrativas” sin perturbar el equilibrio total. Tokarczuk, dice The Guardian, “prefiere una metáfora astronómica, explicando que, así como los antiguos miraban las estrellas en el cielo y encontraban formas de agruparlas y luego relacionarlas con las formas de criaturas o figuras, entonces lo que ella llama ‘novelas de constelaciones’ arrojan historias, ensayos y bocetos en órbita, permitiendo que la imaginación del lector los organice en formas significativas”.

Entre las obras de Olga Tokarczuk en español figuran:

Sobre los huesos de los muertos (Siruela): “despliega en este arrebatador thriller metafísico todas las contradicciones del alma humana. Janina Duszejko es una ingeniera de caminos retirada que enseña inglés en la escuela rural de Kotlina Kłodzka, una región montañosa del suroeste de Polonia. Cuando la rutina del pueblo se ve sacudida por una serie de asesinatos que tienen como víctimas a varios cazadores furtivos, Janina, apasionada de la astrología, defensora a ultranza de los animales y obsesionada por la obra del poeta William Blake, intentará resolver por su cuenta los misteriosos crímenes. Bajo la forma de una novela policiaca y con un original subtexto ecologista, Tokarczuk retrata soberbiamente la sociedad local, cuestionando sin ambages tanto la falta de respeto por la naturaleza como el radicalismo ambientalista, en una de las obras más poderosas y originales de la literatura europea actual”.

Un lugar llamado antaño (Lumen): “Es una bellísima fábula de nuestros tiempos, donde Olga Tokarczuk nos cuenta la historia desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días de tres generaciones de campesinos en un pequeño pueblo llamado Prawiek, un lugar situado en el centro del universo, como reza la primera frase de la novela”.



Así empieza Los errantes, de próxima publicación en Anagrama en español y Rata editorial en catalán como Cos:

“AQUÍ ESTOY

Tengo pocos años. Estoy sentada en el alféizar, a mi alrededor hay juguetes esparcidos por el suelo, torres de cubos derrumbadas, muñecas de ojos saltones. La casa está a oscuras, en las estancias el aire, poco a poco, se enfría, se debilita. No hay nadie; se han marchado, han desaparecido, cada vez más tenues se pueden oír todavía sus voces, su arrastrar de pies, el eco de sus pasos y alguna risa lejana. Al otro lado de la ventana el patio aparece desierto. La oscuridad se desliza suavemente desde el cielo. Se posa sobre todas las cosas como un negro rocío.

Lo más molesto es la quietud: espesa, visible; el frío crepúsculo y la luz mortecina de las lámparas de vapor de sodio que se sumerge en la penumbra apenas a un metro de su fuente.

No ocurre nada, el avance de la oscuridad se detiene ante la puerta de casa, el vocerío del eclipse se desvanece. Se forma una espesa tela, como la de la leche al enfriarse. Los contornos de las casas, con el cielo como telón de fondo, se alargan hasta el infinito, perdiendo sus ángulos agudos, bordes y aristas. La luz que se apaga se lleva el aire: no hay nada que respirar. La oscuridad penetra en la piel. Los sonidos se han enroscado y han echado para atrás sus ojos de caracol; la orquesta del mundo se ha ido alejando hasta desaparecer en el parque.

Esta tarde es un confín del mundo, lo he tocado por casualidad, mientras jugaba, sin querer. Lo he descubierto por que me han dejado un rato sola en casa, sin vigilar. Sin duda he caído en una trampa. Tengo pocos años, estoy sentada en el alféizar mirando el frío patio. Han apagado las luces de la cocina del colegio, todo el mundo se ha marchado. Las losas de cemento del patio han empapado la oscuridad y desaparecido. Puertas cerradas, celosías y persianas bajadas. Me gustaría salir, pero no tengo adónde ir. Solo mi presencia adopta contornos nítidos que tiemblan, ondean, y eso duele. Enseguida descubro la verdad: ya no hay nada que hacer, existo, aquí estoy”.