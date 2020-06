Todo lo que la clase política debería aprender de Fernando Simón

Importantísimo, se ha dirigido a la gente como seres inteligentes y no como un rebaño al que no merece la pena explicarle las cosas como son porque no las va a entender. Hacía tanto que no apelaban a nuestras neuronas que casi nos habíamos olvidado.

A partir del próximo martes nos faltará algo cuando abramos las webs y no esté él , cuando en las redes no podamos pinchar el vídeo de su genial respuesta del día. El fin del estado de alarma nos privará de la presencia diaria del hombre más querido, admirado y vilipendiado de toda la pandemia. Los partidos y los medios de extrema derecha le han crucificado pese a los doce ministros de Sanidad -de izquierdas y derechas- con los que ha trabajado desde que fuera nombrado por Ana Mato, la del PP de Aznar y Rajoy.

Sentido del humor

Es verle y se te dibuja automáticamente una sonrisa. A pesar de que Vox le tildó de ‘psicópata’, entre otras lindezas, por reírse en una rueda de prensa, Simón se ha resistido a perder el sentido del humor. Su risa sincera y oportuna es el mejor arma contra preguntas inoportunas u ofensivas, ha sido como ver la luz al final del túnel. En la era de lo políticamente correcto y los ofendidos por cualquier nimiedad, el director del Centro de Coordinación de Alertas ha demostrado que todavía queda esperanza, que no está todo perdido, que la risa es sanadora y que en los peores momentos hay que sonreír, aferrarse a la alegría como a una tabla de salvación y saber transmitirla.

Humildad

La ausencia de humildad en la esfera pública es tan patente que cuando de repente llega un Fernando Simón, no das crédito. ¡Aleluya! Pero si es capaz de reconocer que hay cosas que ignora, que no tiene respuestas para todo y que solo puede hablar de lo que sabe. “Preferiría que hablasen otros de legislación y derechos laborales, y yo a lo mejor no debo dar mi opinión como ciudadano al respecto”. Esta respuesta se la deberían clavar en la pared del despacho todos aquellos que opinan de lo que sea, porque ellos lo valen. Cómo no sentirse identificado con alguien tan humano, que en ningún momento pretende ser lo que no es.