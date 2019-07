Todo lo que nos separa es lo que nos une

Todavía no han alcanzado un acuerdo y ya están repasando todo lo que no funciona entre ellos. “Culturas distintas”, lo ha llamado Sánchez. “Veto inédito”, ha dicho Iglesias sobre la negativa del presidente a tenerle en el Gobierno. Cualquiera diría que PSOE y Podemos estaban cortando en directo durante la sesión de investidura, sino fuera porque ambos necesitan entenderse. Y es justo esa absoluta necesidad que ambos líderes tienen el uno del otro para sobrevivir, lo que les une.

Tanto Iglesias como Sánchez han tenido su momento Pimpinella esta tarde. El presidente en funciones le ha echado en cara no aceptar ninguno de los escenarios que se les ha planteado hasta ahora. E Iglesias le ha afeado que les pidan ser un “mero decorado”.

Sánchez estaba preparado para recibir un rapapolvo de Iglesias. Ha renunciado a estar en el Ejecutivo, lo que no iba a salir gratis ni ahora ni en el futuro. Todo lo contrario. El líder de UP ha repasado todos los argumentos que ha esgrimido el PSOE para solicitar su apoyo sin entrar en el Gobierno. Toca hacer valer el poder de los votos, precisamente porque han menguado desde las anteriores elecciones y sienten el aliento de Errejón en la nuca. “Si no fuera por sus errores, no estaríamos aquí”, le ha dicho Iglesias a Sánchez refiriéndose a la evolución de los socialistas.