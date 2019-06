Todo lo que se está haciendo mal en España para luchar contra el 'bullying'

¿Sabes que en España se están violando los Derechos Humanos de miles de niños y jóvenes en edad escolar? En nuestro país solo vemos la punta del iceberg de los miles de casos de bullying que no se registran oficialmente y que se dan, según la primera investigación de Amnistía Internacional sobre este asunto.

Las medidas para detectarlo no están funcionando y la falta de datos fiables hace que se obvie el sufrimiento: el acoso escolar merma la autoestima, acaba con la salud, vulnera el derecho de la víctima a crecer sin miedo, motiva el abandono escolar temprano, afecta a la capacidad para relacionarse socialmente, genera trastorno de estrés postraumático y puede dejar secuelas de por vida, entre ellas la sensación de indefensión y de soledad.

No son interpretaciones: el impacto del bullying sobre la salud mental está documentado incluso por Naciones Unidas. Sin embargo, las cifras (no oficiales) no se reducen en España porque hay cosas que se están haciendo muy mal, especialmente porque “los gobiernos están fallando” en muchos puntos. Amnistía Internacional explica cuáles son en base a las conclusiones del informe elaborado por Koldo Casla.