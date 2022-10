Todo lo que tienes que saber de Rishi Sunak, el nuevo 'premier' de Reino Unido

via Associated Press

En su campaña en las primarias contra Truss, se enfrentó a ella por lo que llamó su “cuento de hadas”, su plan sobre reducir inmediatamente los impuestos y dar más ayudas. Sunak avisaba: no se puede hacer cuando la inflación está en los peores datos en 40 años. Lo que parecía un argumento de campaña se confirmó luego como un aviso planetario, del Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial. Lo que quería hacer la excanciller era una locura. Y lo acabó siendo, tan loca que le costó el cargo la semana pasada . Sunak promete reducir los impuestos -es de derechas, no hay nada nuevo en eso-, pero “de forma responsable” y sólo “cuando hayamos controlado la inflación”.

En ese punto, las cosas serán muy diferentes respecto a su predecesora. Pero también hay un abismo en cómo se lee su figura respecto a Boris Johnson. Frente al continuismo de Truss, Sunak planteaba un paso al costado, un desmarque. Su dimisión del gabinete de Johnson en verano , mientras el aún premier explicaba a la BBC por qué había dado trabajo a un diputado tory que había sido investigado por acoso, contribuyó a desencadenar la caída del primer ministro. Si él no decide quejarse, quizá no se hubiera desmoronado el consejo de ministros o no tan rápido como lo hizo. Johnson nunca ha apoyado abiertamente a nadie en la carrera por sustituirle, pero sí que ha pedido el voto para cualquiera menos para Sunak. Quedan claros los cariños que se tienen. De traidor para arriba.

Un emigrante en la élite

Picando alto

Al Gobierno llegó de la mano de Theresa May, con quien fue designado como subsecretario de Estado Parlamentario para Gobierno Local en la reorganización de 2018, en el segundo gabinete de la primera ministra. No fue de los díscolos que rompieron la disciplina de voto y pusieron a May contra las cuerdas en el Parlamento, sino que votó tres veces a favor del acuerdo de salida del Brexit de May.