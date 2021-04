Todo lo que tienes que saber para hacer la declaración de la Renta 2020

boonchai wedmakawand via Getty Images

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explica que esta obligación no afecta únicamente al solicitante de esta prestación, sino que se trata de una obligación que tendrán que cumplir todos los miembros de la unidad familiar.

“La Agencia Tributaria ha anunciado que va a realizar un envío de cartas informativas a aquellos perceptores de ERTE que no presentaron el informe en la campaña anterior para evitar que por desconocimiento no lo presenten. En total serán 327.000 cartas a los contribuyentes afectados por ERTE que han pasado a estar obligados a declarar”, señala García.

La pandemia provocó que 3,5 millones de españoles se vieran afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y otro millón de trabajadores se fueron al paro. El SEPE se encargó de abonar las prestaciones durante el tiempo que no estuvieron trabajando. Esto es importante porque Hacienda considerar al SEPE como otro pagador.

Pakin Songmor via Getty Images

¿Cómo se saben los ingresos de 2020?

Los contribuyentes ya pueden consultar los datos fiscales que tiene Hacienda sobre el ejercicio 2020 a través de su página web y en la aplicación.

¿Qué se necesita para consultar el borrador?

Se puede acceder al borrador de la declaración a través de tres sistemas:

- Mediante certificado digital o DNI electrónico.

- Con el sistema Clave PIN.

- A través del número de referencia: importe de la casilla 505 de la declaración del ejercicio anterior (2019).

¿Y si no se presentó la declaración el año pasado?

Hay que introducir los últimos cinco dígitos de una cuenta bancaria de la que se haya sido titular.

¿Cómo se puede presentar?

Hay tres formas:

A través de la página web.

A través de asistencia telefónica: Plan Le Llamamos.

Presencialmente en una oficina de la Agencia Tributaria con cita previa.

¿Cuándo empieza la atención telefónica?

La Agencia Tributaria llamará telefónicamente a los contribuyentes que lo hayan solicitado desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio.

¿Cómo se pide esa atención telefónica?

La cita previa para que el servicio de atención telefónica hay que pedirla entre el 4 de mayo y el 29 de junio a través de internet, de la aplicación o de los teléfonos: 901 22 33 44 y 91 553 00 71, que funcionan de lunes a viernes (de 9 a 19 horas).

¿Cuándo empieza la atención presencial?

La Agencia Tributaria atenderá personalmente en sus oficinas desde el 2 de junio.

¿Cómo se pide cita previa?

La cita previa para la atención presencial hay que pedirla entre el 27 de mayo y el 29 de junio a través de internet, de la aplicación o de los teléfonos: 901 22 33 44 y 91 553 00 71, que funcionan de lunes a viernes (de 9 a 19 horas).

¿Conviene confirmar el borrador?

No, no y no. Siempre conviene revisar que toda la información esté correcta antes de presentar la declaración.

“No conviene confirmar el borrador sin comprobar que todas las deducciones están aplicadas, ya que se pierde la oportunidad de ahorrar. Para asegurarse, es recomendable solicitar la ayuda de expertos fiscales para confirmar que se presenta de forma correcta. Debido a la excepcionalidad de las circunstancias, las imprecisiones en el borrador pueden ser más frecuentes. Nosotros tenemos una plataforma online para presentar su declaración de forma rápida y fiable, asegurando el máximo ahorro”, señala García.

¿Qué cosas hay que comprobar?

La Agencia Tributaria recomienda revisar:

1. La información de los inmuebles y sus referencias catastrales, que se pueden consultar en esta página web y que este año se ha simplificado.

2. Las cuotas pagadas a sindicatos.

3. Los datos personales y familiares: comprobar las deducciones.

4. Los planes de pensiones.

5. La deducción por alquiler de la vivienda habitual (si el contrato de alquiler es anterior al 1 de enero de 2015).

6. Las deducciones autonómicas.

¿Hay que declarar los premios ganados en la lotería?

Una de las novedades del año pasado es que estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000 euros.

¿Qué significa que me salga a devolver?

Si el contribuyente ha tenido más ingresos de los que Hacienda conocía o ha pagado menos IRPF de lo que tocaba, le va a tocar pagar más.

Si el importe de las deducciones es mayor que los impuestos pagados o se ha ganado poco dinero durante el año pasado, Hacienda le devolverá dinero.