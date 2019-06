¿Todo por España (y los españoles)?

La verdad es que nadie apostó un duro por él. Apoyado con la abstención de los separatistas, de los declarados y de los sinuosos y serpenteantes, caminando con destreza de funambulista en la cuerda floja, convocó elecciones, el 29 de abril pasado, y las ganó, aunque, una vez más, se aplicó aquél aforismo que dice que en España quien gana pierde y viceversa.

Cuando se convocaron los comicios prácticamente todos los medios de comunicación –con alguna excepción atrabiliaria– coincidieron en un aspecto de la cuestión: pasara lo que pasara, ganara quien ganara, todos lo partidos constitucionalistas tenían que ‘pasar página’ y ponerse de acuerdo en un Pacto de Estado sobre los grandes temas que ponen en peligro la convivencia nacional, el futuro de la nación, tanto en relación con el modelo territorial, como con el aumento espectacular de la desigualdad social tras la crisis económica que, al terminar, se había saldado con los ricos más escandalosamente ricos y los pobres más escandalosamente pobres.

Este fue el motivo de que desde muchos ángulos, periódicos económicos tan influyentes y poco sospechosos de rojerío como el Financial Times o The Economist, grandes empresas del IBEX (otras no, claro, esas que siempre pescan en río revuelto), mandatarios de otros países (Trump no, desde luego, que ese quiere una Europa débil y fracturada) y en general todo el mundo español coincidiera en alertar de la necesidad de un gobierno estable, con suficientes apoyos, para evitar males mayores por parte de los nacionalismos, los populismos y ‘los ladrones’.

Algunos medios captaron las verdaderas razones de la preocupación: el aumento de la brecha social y la extensión de la pobreza, que alcanza caracteres alarmantes, eso complementado con salarios muy por debajo de lo aconsejable y de la media europea, podría provocar un estallido social ingobernable azuzado por los antisistema de Podemos o de la extrema derecha, que había asomado la pata en la precampaña andaluza.