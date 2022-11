Todo un halcón: McCarthy, el republicano que releva a Pelosi en la Cámara de Representantes

El martes, McCarthy logró el apoyo de su partido como aspirante a presidente del hemiciclo y su candidatura debe ser ahora apoyada por al menos 218 votos. No habrá problema, porque su formación se aseguró esos escaños la pasada noche y el 3 de enero, cuando se plantee el cambio formalmente, todo debe ir sobre ruedas. No obstante, tiene que asumir que sus correligionarios lo aceptaron por 88 votos contra 31, esto es, tiene oposición interna. Andy Biggs, expresidente del House Freedom Caucus o Caucus de la libertad presentó una queja contra él en el último momento. Representa a la línea dura, cercana al Tea Party, para quienes su perfil de halcón no parece ser suficiente.

Lo que ha hecho y lo que piensa

En sus tiempos mozos no se oponía al aborto , sólo a que fuera dinero público a ello, pero con los años se ha convertido en un héroe para el Comité Nacional del Derecho a la Vida, que le a un 100% de apoyo en su tabla de políticos y posicionamientos. Los prochoice, pro elección libre, le dan un 0%, directamente. Directamente, fue el impulsor de enmiendas para que no se gasten impuestos en el aborto, incluso en aquellos casos que tengan una violación como origen del embarazo.

via Associated Press

Sus polémicas... hasta con Trump

Poder y radicalidad es una suma que suele traer alguna que otra polémica. El que será nuevo presidente de la Cámara de Representantes norteamericana no se salva. En 2015, quiso ser presidente de su formación, pero su candidatura duró viva dos semanas, el tiempo de que se le echaran encima sus rivales filtrando una supuesta aventura extramatrimonial con otra congresista que siempre negó. Dijo luego que los republicanos necesitaban un rostro nuevo y él no lo era. Tampoco tenía los apoyos necesarios, dicho sea de paso.

Además, en los días posteriores al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, McCarthy, dijo a los legisladores republicanos en una llamada telefónica privada que Trump había admitido tener cierta responsabilidad en el ataque, según un audio conocido por un libro de dos periodistas de The New York Times. “Pero déjenme ser muy claro con ustedes y he sido muy claro con el presidente. Él tiene la responsabilidad de sus palabras y acciones. No hay peros que valgan”, dijo a sus colegas. En otra llamada previa, McCarthy dijo: “Estoy harto de este tipo. Lo que hizo es inaceptable. Nadie puede defenderlo, y nadie debería defenderlo”. Los autores del libro dicen que esos comentarios eran en referencia a Trump. McCarthy acabo teniendo reuniones varias con Trump y suavizando su postura al respecto, al menos públicamente.