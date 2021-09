¿Por qué todos hablan de ‘Everybody’s talking about Jamie’?

Everybody’s talking about Jamie comenzó como un musical en el Crucible Theatre, Sheffield en 2017, hasta que se trasladó el West End en otoño de ese mismo año. La trama, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de Jamie New, un adolescente de Sheffield que tiene claro cuál es su sueño: convertirse en una feroz drag queen. Mientras él sueña con una vida en los escenarios, su amiga Pritti y su madre son sus dos únicos apoyos en un pueblo en el que reina la normalidad. Decidido a no darse por vencido, Jamie recibe la orientación de la leyenda del drag, Loco Chanelle, al tiempo que Jamie debe hacer frente a un padre que reniega de su hijo por su condición sexual, a una profesora conservadora y unos compañeros que no logran empatizar con él. Con la Prom a la vuelta de la esquina, Jamie deberá tomar la decisión de complacer al pueblo o ser él mismo y reafirmarse en sus sueños.

Los números musicales, compuestos por Dan Gillespie Sells y Anne Dudley rebosan glamour, alegría y colorido y aportan a la película el carácter de fantasía o sueño en el que vive Jamie. La película funciona también como puerta al mundo drag para aquellos que no estén familiarizados con ello. Además, para los fanáticos de este arte, el largometraje guarda algunos guiños como el cameo de la ganadora de la sexta edición de RuPaul’s Drag Race, Bianca del Rio.