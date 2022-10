Todos hablan de Julia Otero tras la vuelta de Ana Rosa y ella se pronuncia tajante al respecto

Y luego ha entrado al fondo del asunto: “Y dicho eso, quiero decir que me disgusta muchísimo que en estos momentos me usen los haters o discrepantes de Ana Rosa para hacer notar que son sus haters o discrepantes”.

“Si me quieren decir algo a mí o a ella, por favor háganlo directamente, pero no nos usen como herramienta de derribo. No nos gusta ser martillo. Yo no soy martillo de nada y además no me parece éticamente aceptable”, ha zanjado.