Todos la esperaban y llegó: la reacción de Ismael Serrano al último vídeo de Pantomima Full

Después, y como no paraban de ‘arrobarle’, ha añadido algo más: “Una cosa: el chiste tiene gracia porque se ríe de nuestros prejuicios, los cuestiona. Si sirve para afianzártelos, el chiste eres tú”.

“Y oye, si no te gustan los cantautores no pasa nada, pero tampoco es necesario darme la brasa”, ha apuntado Serrano antes de contestar a todos aquellos que destacan su sentido del humor y cómo se ríe de sí mismo.

“Pues sí. Salvo cuando la cosa se vuelve puro bullying, algo habitual en las redes. Que esto a veces es tóxico de narices”, ha señalado.

“Aunque una cosa te digo: mejor humor que los cómicos seguros. Que a nosotros nos dicen a menudo que no les gusta tal canción y no estamos a vueltas con el rollo de la cancelación”, ha añadido antes de admitir: “Leyendo estos tuits me doy cuenta de que igual no tengo tan buen sentido del humor”.