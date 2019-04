'Todos los debates del presidente', la nueva serie de ficción

Con todo el follón del DEBATE a cuatro previsto a estas horas para la semana que viene, el panorama televisivo es este:

En RTVE, los profesionales de informativos, dejando de lado su sobriedad característica, están en el bar de la tele celebrando con cerveza el SÍ de Pedro Sánchez. Además están contentos porque el martes, con Cayetana Alvarez de Toledo como rutilante estrella, (en plan MAL, claro: “sí, si, sí, todo el tiempo”) les fue bien en todos los sentidos.

En Atresmedia, calma tensa. Un poco de rabia, un poco de mala hostia, pero todo dentro de la contención y el fair play. Ha habido muchas comidas importantes para preparar el futuro, con vino excelente a veces. Mantienen sus planes, pese a todo.

En Mediaset hay alguien en un despacho grande y soleado acariciando un gato, visualizando el momento en el que Isabel Pantoja salte del helicóptero. Ni alcohol se necesita.

En el resto de las teles generalistas siguen con su vida, a trancas y barrancas.

Netflix ha estrenado seis nuevas comedias para adolescentes en estos tres minutos que lleváis leyendo.

El titular ya lo sabemos: Pedro Sánchez acudirá al debate de TVE, tras vacilaciones, decisiones contradictorias, mucho ruido de sables, mucha reunión privada, mucho cruce de llamadas, de punta a punta de Madrid y mucho desconcierto. Para explicar la historia y sus vericuetos me he metido (de manera simbólica, claro, que seguridad no me habría dejado) en los despachos gubernamentales y televisivos. La serie de ficción que saldría, Todos los debates del presidente sería más o menos así.

Capítulo piloto

Diferentes localizaciones. Interior. Día/noche

Reuniones del aparato, de sabios, de killers, de expertos… Comidas con vino. Encuentros privados en lugares apartados. Sin cámaras y sin filtraciones. En mesas amplias de caoba.

Los coches con chófer y cristales tintados esperan en la puerta. Las llamadas son permanentes.

Propuestas veladas, bromas sofisticadas, acuerdos tácitos…

Despacho presidencial en Moncloa. Interior. Día

Los asesores y Pedro Sánchez están sentados pensativos alrededor de la mesa.

-Presidente, RTVE ofrece el debate electoral a cinco, sin Vox —dice EL ASESOR.

-Normal, ¿no? Vox es extraparlamentario. Según la ley ha de quedar fuera —dice un asesor.

-…Ya pero Atresmedia sí quiere incluirlo y nos propone un debate a seis. Políticamente nos conviene más —replica EL ASESOR.

-Hay que ir a la tele pública —contesta otro asesor.

-… (vemos al presidente pensativo).